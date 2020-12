Ricardo Soares quer explorar fragilidade defensiva do Benfica para pontuar

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, pretende aproveitar as fragilidades defensivas do Benfica para obter um bom resultado.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da décima jornada do campeonato, esta sexta-feira, o técnico não escondeu que será um jogo "extremamente difícil". Contudo, assumiu ambição de "conquistar pontos", para "seguir o caminho" do Gil Vicente.

"O Benfica normalmente não sofre tantos golos. Todas as equipas têm pontos fortes e pontos fracos. As equipas grandes têm menos pontos fracos e muito mais pontos fortes. Dentro do que controlamos, vamos tentar explorar as poucas debilidades que o Benfica tem", vincou.

Debilidades que se refletem nos 23 golos que o Benfica já sofreu em 19 jogos, esta época - 11 em nove encontros no campeonato.

Mau dia para uns, bom dia para outros

Ricardo Soares salienta que o Gil Vicente conhece "muito bem" o Benfica e vice-versa. A esperança é que a equipa de Jorge Jesus esteja em dia "não" e que os minhotos consigam aproveitar:

"Sinto a equipa com grande ambição e a melhorar a nível mental. Cada vez mais confia naquilo que se trabalha, no trabalho diário e no talento dos jogadores. Se o Benfica não estiver num dia bom e nós estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades."

O Gil Vicente-Benfica está agendado para domingo, às 17h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.