Paços de Ferreira deseja feliz Natal aos adeptos com vídeo emotivo

O Paços de Ferreira desejou um feliz natal aos seus adeptos com um vídeo emotivo publicado nas redes sociais, com uma mensagem de Pepa, treinador da equipa.

O vídeo conta a história de uma criança cujo pai perdeu o emprego devido à covid-19 e o avô faleceu com o novo coronavírus. Sem poder jogar futebol, com o futebol de formação suspenso, a criança pede ao Pai Natal para que possa voltar a jogar com os amigos.

Paços de Ferreira foi um dos concelhos da região do Tâmega e Sousa que teve uma das maiores incidências de casos. Paços de Ferreira tinha, na segunda-feira, uma incidência de 703 novos casos por 100 mil habitantes.

Com uma mensagem especial do treinador da equipa, Pepa, a criança "vence" a covid-19, no final do vídeo, marcando um golo:

"Sei que tivemos todos um ano complicado, mas isso não vai impedir a ti e aos teus amigos de conquistarem os vossos sonhos. É hora de levantar a cabeça e enfrentar sem medo o futuro, encher o peito de ar e enfrentar todos os obstáculos", diz o técnico.

Confira o vídeo