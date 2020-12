Luís Freire diz que Nacional fará "das tripas coração" para derrotar o FC Porto

Luís Freire garante que o Nacional fará de tudo para conquistar os três pontos na visita ao FC Porto, na 10.ª jornada do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o treinador salientou deu a receita para o Nacional vencer no Dragão: "Ter ao máximo atitude, ambição e superação acima da média."

"Vamos defrontar um adversário de alto nível, de Champions League, campeão nacional em título e com jogadores internacionais. Uma das melhores equipas, se não a melhor, de Portugal. Vamos ter de lidar com dificuldades, vamos ter de ser humildes e trabalhadores, com o sonho de chegar à baliza adversária e ser felizes para chegar a vitória. Nunca ser uma equipa subserviente, mas sim à procura do resultado, que vai fazer das tripas coração na procura disso", sublinhou.



Fazer melhor para voltar a somar

Na jornada anterior, o Nacional sofreu a primeira derrota em casa a contar para a I Liga, ao perder, por 1-3, diante do Santa Clara.

Luís Freire mantém-se confiante no futuro da equipa no campeonato, contudo, admitiu que não se podem repetir alguns passos em falso.

"Não queremos cometer os mesmos erros e queremos somar pontos e vitórias. Mas temos a consciência de que é um campeonato difícil e de grande exigência", reconheceu o treinador dos insulares.

O FC Porto-Nacional tem pontapé de saída marcado para domingo, às 20h00, no Estádio do Dragão. Partida com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.