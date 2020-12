Braga acerta empréstimo de Rúben Vinagre para janeiro

Rúben Vinagre deverá ser reforço do Sporting de Braga em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton Wanderers até ao final da presente temporada, de acordo com o jornal "O Jogo".

O lateral-esquerdo português, de 21 anos, está cedido ao Olympiacos, treinado por Pedro Martins. No entanto, a falta de minutos na Grécia leva-o a redirecionar a rota para o Minho. No Braga, colmatará a grave lesão de Francisco Moura, que não voltará a jogar esta época.

Formado entre Belenenses, Sporting e Mónaco, Rúben Vinagre rumou ao Wolverhampton em 2017, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Embora tenha sido bastante utilizado por Nuno Espírito Santo, a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões levou-o a aceitar ser cedido ao Olympiacos no início da presente época.

No entanto, uma lesão num tornozelo, contraída ao serviço da seleção de sub-21, afastou o defesa português por várias semanas e custou-lhe o lugar no onze do Olympiacos. Portanto, a mudança para o Sporting de Braga será um novo começo para Rúben Vinagre.