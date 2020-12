Veja o melhor golo da fase de grupos da Liga dos Campeões

Um golo de Neymar ao Istambul Basaksehir foi eleito o melhor da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O avançado brasileiro do PSG venceu com uma jogada individual frente ao Istambul Basakhsehir. Bateu a concorrência de Luka Modric, do Real Madrid, segundo classificado da votação, e de Antoine Griezmann, do Barcelona, que ficou na terceira posição.

Um golo do internacional português Bruno Fernandes, do Manchester United, também ao Basaksehir arrecadou o quarto lugar.

Veja os melhores golos da fase de grupos: