Valência interessado em contratar Edson Álvarez ao Ajax

O Valência contactou o Ajax com o intuito de contratar Edson Álvarez.

De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", o Valência pretende garantir o médio-defensivo internacional mexicano, de 23 anos, por empréstimo válido até ao final da temporada, com opção de compra.

Álvarez terá indicado ao Ajax que está interessado em rumar a Espanha, face ao pouco tempo de jogo que tem tido na Holanda.

O diretor executivo do Ajax, Fulco van Kooperen, confirmou o interesse do Valência em Edson Álvarez, mas não teceu comentários.

O Ajax contratou Edson Álvarez ao América, do México, por 15 milhões de euros, na temporada passada. No entanto, ao fim de cerca de época e meia, o médio leva apenas 36 jogos disputados pelo campeão da Holanda, com dois golos marcados.