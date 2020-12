Dortmund perde no primeiro jogo de Terzic no comando técnico

O Borussia Dortmund perdeu, esta sexta-feira, por 2-1, em casa do Union Berlim, na estreia de Edin Terzic no comando técnico.

Taiwo Awoniyi abriu o marcador para a equipa da casa, aos 57 minutos de jogo, e o jovem Moukoko, de apenas 16 anos, assistido pelo português Raphael Guerreiro, empatou para o Dortmund, aos 60 minutos.

A equipa da capital assegurou a vitória aos 78 minutos, com golo de Friedrich. Este foi o primeiro jogo de Edin Terzic no comando técnico, antigo adjunto que orientará a equipa até ao fim da temporada, depois da saída de Favre.

O Dortmund está em quarto lugar, com 22 pontos, agora menos um do que o Union Berlim, que sobe ao quinto posto, com 21 pontos.