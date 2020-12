Borussia Monchengladbach renova com Tony Jantschke

O Borussia Monchengladbach anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Tony Jantschke por mais dois anos, até 2023.

O defesa-central alemão, de 30 anos, que também pode jogar a lateral-direito e médio-defensivo, terminava contrato no final da época. A renovação contempla, também, um acordo para que, no final da carreira de futebolista, Jantschke assuma um cargo na estrutura.

Tony Jantschke completou a formação e fez toda a carreira como profissional no Borussia M'gladbach. São já 16 anos de ligação ao clube alemão, que se apurou para os oitavos de final da Liga dos Campeões e, atualmente, ocupa a oitava posição da Bundesliga.



No total, o defesa soma um total de 280 jogos e cinco golos pelo Borussia. É o 22.º futebolista de sempre com mais jogos por Die Fohlen (os potros em português). No plantel atual, ninguém está há mais anos em Monchengladbach do que Tony Jantschke.