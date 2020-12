Athletic volta às vitórias contra o Huesca

O Athletic Bilbau recebeu e venceu o Huesca, esta sexta-feira, por 2-0, na abertura da 14ª jornada da La Liga.

O primeiro golo da partida foi apontado pelo avançado Kenan Kodro aos 86 minutos de jogo, de grande penalidade, na sequência da expulsão de Pulido, do Huesca. Já com dez unidades, o Huesca sofreu o segundo, aos 92, por Unai Nuñez.

Com este resultado, a equipa basca sobe ao nono lugar, à condição, com 17 pontos, e quebra o registo de quarto partidas seguidas sem vencer. O Huesca continua na última posição do campeonato, com 11 pontos.