Fórmula 1. Red Bull anuncia Sergio Pérez para 2021

A Red Bull anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Sergio Pérez para 2021, para ser companheiro de Max Verstappen. Alexander Albon, que representou a equipa austríaca em 2020, fica sem lugar na grelha do Mundial de Fórmula 1 da próxima temporada.

Sergio Pérez, de 30 anos, venceu o penúltimo Grande Prémio de 2020, no Bahrain, e terminou o Mundial na quarta posição. Ficou apenas atrás dos Mercedes, o campeão do mundo Lewis Hamilton e Valtteri Botas, e do novo colega de equipa, o holandês Max Verstappen.

O contrato do mexicano, que em 2020 correu pela Racing Point, é válido, "inicialmente", por um ano, informa a Red Bull, no site oficial.

Visto que já todas as equipas estão preenchidas, Alexander Albon fica sem lugar na grelha da F1 para 2021. O piloto britânico passa a ser piloto de testes e de reserva, "com foco especial no desenvolvimento para 2022, trabalho de simulador e testagem de pneus".