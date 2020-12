Novo presidente do Santos sobre Veríssimo: "Falei hoje com o presidente do Benfica, estamos a negociar"

O defesa central de 25 anos está mais perto do Benfica e deve ser opção para Jorge Jesus já a partir de janeiro. Lucas Veríssimo poderá ter feito o último jogo pelo Santos na madrugada desta sexta-feira, na Libertadores, e espera que o clube brasileiro cumpra com a palavra e permita a sua transferência para o Benfica.

"Estamos a começar, em breve vamos ter a definição para tranquilizar toda a gente. Não pode arrastar-se mais do que já está. Falei hoje com o presidente do Benfica, estamos a negociar um com o outro, vamos ter um desfecho que vai deixar Benfica, Santos e o jogador contentes", garante.

Andrés Rueda, novo presidente do Santos, confirma que as negociações com o Benfica por Lucas Veríssimo continuam, e que já conversou esta sexta-feira com o presidente Luís Filipe Vieira para que os clubes cheguem a um acordo.

Processo eleitoral dificultou acordo

Andrés Rueda considerou insultuosa a proposta anterior do Benfica, em plena gestão interina do Santos. O novo líder, que tomará posse em janeiro, faz questão de explicar as suas declarações.

"Quando fiz esse comentário não falei como presidente eleito. Sou conselheiro do Santos, as propostas em função do período eleitoral, é obrigatório que sejam levadas ao conselho. Naquele momento, o conselho ficou indignado com o prazo, uma compra em cinco anos assustou um pouco. Falei nesse sentido como conselheiro, não no sentido prejurativo, isso já passou e está resolvido. Como se está a arrastar há muito tempo, e com esse problema da fase eleitoral, caso contrário teria sido uma transferência normal no futebol. Estamos mais tranquilos agora", explica.

Lucas Veríssimo terá um "futuro muito promissor" pela frente, lança Andrés Rueda, que acredita que o defesa central tem nível de seleção.

"Um dos melhores centrais no futebol brasileiro, jogador do nível de seleção, tem uma carreira muito promissora pela frente. Vai adaptar-se rapidamente a Portugal. Caso ele vá, o Benfica vai ficar bem servido", termina.