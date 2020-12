Lucas Veríssimo reforça vontade de trocar Santos pelo Benfica

Lucas Veríssimo continua a acalentar o sonho de rumar a Portugal para representar o Benfica.

Em declarações ao "Globoesporte", na madrugada desta sexta-feira, depois de ajudar o Santos a qualificar-se para as meias-finais da Taça Libertadores, o central brasileiro, de 25 anos, reconheceu esperar que lhe permitam abandonar o clube.

"Fiz uma promessa a mim mesmo que o meu objetivo era deixar o Santos pelo menos nas meias-finais e com muito trabalho fizemos isso. Agora torço para que as promessas sejam cumpridas e eu possa seguir o meu caminho", afirmou.



O Benfica já viu o Conselho Deliberativo do Santos recusar duas propostas por Lucas Veríssimo, ambas no valor de 6,5 milhões de euros. A última contemplava um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

Quantia que seria partida em cinco tranches, a primeira após a assinatura do contrato e as restantes em agosto de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Algo que obrigaria o Santos a antecipar esse valor através de uma operação bancária, pelo que o clube brasileiro receberia, no final de contas, apenas 3,8 milhões de euros.

Na terça-feira, o novo presidente do Santos, Andrés Rueda, que toma posse a 1 de janeiro disse que as propostas do Benfica por Lucas Veríssimo eram "um insulto" ao histórico clube brasileiro.