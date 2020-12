Carta de Marilyn Monroe a Joe DiMaggio leiloada por 350 mil euros

Uma carta de desculpas da atriz Marilyn Monroe ao então marido, Joe DiMaggio, foi vendida na quarta-feira em Nova Iorque, num leilão, por cerca de 350 mil euros – o quádruplo do preço máximo estimado pelos especialistas.

A missiva íntima, escrita à mão na parte de trás de um recibo de uma lavandaria, tinha tanto significado para o jogador de basebol que a guardava na carteira, algo que é visível pelo estado frágil do pequeno pedaço de papel, que estava dobrado em quatro partes, adianta a agência de notícias espanhola Efe.

"Querido Joe, sei que não tinha razão! Agi assim e disse essas coisas porque estava magoada – não porque sentisse mesmo isso – e foi estúpido da minha parte estar magoada porque na realidade não havia razão suficiente para isso – na verdade, nenhuma", escreve a atriz na carta.

"Por favor, aceita as minhas desculpas e por favor, não, não, não, não fiques zangado com a tua bebé, que te ama muito. Com muito amor, a tua mulher (para toda a vida), Sra. J.P DiMaggio", escreve Marilyn Monroe no curto texto, que foi encontrado dentro da carteira de DiMaggio, juntamente com fotos de família e notas de uma moeda estrangeira.