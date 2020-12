Sporting disposto a dar mais 4,5 milhões por 40% de Tabata

O Sporting vai avançar para a compra de mais 40% do passe de Bruno Tabata ao Portimonense, avança o jornal "Record", esta quinta-feira.

Na altura da contratação do avançado brasileiro, no mercado de verão, o Sporting desembolsou 500 mil euros por 10% do passe, tendo o Portimonense ficado com direito a 90% de uma futura venda do jogador. Contudo, ficou previsto que o Sporting poderia adquirir mais 40% dos direitos de Tabata, a troco de 4,5 milhões de euros.

Bruno Tabata ainda só tem cinco jogos pelo Sporting, esta época, apenas um a titular. Contudo, marcou golos decisivos nos dois últimos em que participou, primeiro frente ao Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal, e depois diante do Mafra, para a Taça da Liga.

O internacional olímpico pelo Brasil, de 23 anos, ainda não jogou mais porque esteve a contas com problemas físicos no início da época.