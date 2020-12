Portela e o dia em que cruzou para a única vitória do Farense em Alvalade

"Tinha saído por opção minha, porque não joguei muito no segundo ano. Dá-se a coincidência de termos ganho. Não me deu especial gozo, toda a gente sabe qual é a minha preferência, desde miúdo pratiquei atletismo no Sporting. Foi quem me projetou, mas eu sou conhecido como o Portela do Farense e não o Portela do Sporting ou do Campomaiorense", explica.

Efeméride comentada em Bola Branca pelo autor da assistência, que recua no tempo para explicar o significado da jogada, mas não só: afinal, o defesa tinha deixado no início da época o Sporting, onde fizera a formação, por não ser aposta.

Feita a apresentação, Portela fala de um cruzamento que o deixou "ligado ao jogo" e de um final nervoso e já no túnel com algumas escaramuças entre jogadores de Sporting e Farense. Curcic, o jugoslavo dos algarvios, além de ter feito o golo travou as quezílias "como se afastasse moscas". Conclui dizendo que os leões "ficaram chateados" e os algarvios "muito felizes".

Para este sábado, o antigo defesa acredita que os leões do Algarve podem até conseguir um bom resultado. Portela considera que o Farense, ao contrário do que se diz, "não tem feito boas exibições", com exceção dos "jogos com o Braga e com o Benfica".