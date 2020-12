Pedro Gonçalves eleito melhor jogador de novembro do campeonato

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor jogador do campeonato em novembro. A juntar ao prémio relativo aos meses de setembro e outubro, faz do médio do Sporting o "MVP" do primeiro trimestre.

"Pote" teve maioria absoluta na votação dos treinadores principais da I Liga. Acolheu 48% dos votos, contra 12% de Wanderson Galeno, do Sporting de Braga, e 11% de Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira.

Pedro Gonçalves também venceu a distinção para melhor médio do mês. Pedro Porro, também do Sporting, foi eleito o melhor defesa.

O médio português, de 22 anos, fez seis golos e uma assistência nos três encontros disputados pelo Sporting em novembro.

Os leões lideram o campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, e Pedro Gonçalves é o melhor marcador, com 10 golos.