​Noite de sofrimento

Como já se esperava, os portistas sentiram muitas dificuldades para levar de vencida e eliminar o Paços de Ferreira, enquanto o Benfica sofreu frente ao Vitória de Guimarães que, inclusive, conseguiu segurar a vantagem de um golo até aos oitenta minutos.



E aí, só uma grande penalidade proporcionou a chegada ao empate, que viria a abrir a porta ao desempate, por penalidades, no qual a equipa de Jesus se revelou muito superior, garantindo assim presença na “final four”, a disputar em janeiro, no próximo mês de janeiro.

Porém, mais uma vez, a exibição dos encarnados deixou muito a desejar, com destaque para o seu sector defensivo, que continua a ser o seu grande foco de preocupação.

Os dois desafios da noite vieram confirmar mais uma vez, a aproximação que está a acontecer quanto à capacidade competitiva das equipas habitualmente consideradas de menor dimensão, oferecendo aos maiores dificuldades que não eram visíveis em passado recente.

Os dragões não atingiram na primeira parte do jogo com os pacenses a qualidade que deixaram à vista no segundo tempo. Aí, mesmo tendo pela frente uma equipa bem organizada, foram capazes de chegar à vantagem de dois golos. No entanto, um golo dos pacenses perto do fim do jogo, colocaram os portistas em sobressalto, e na iminência de consentirem o empate.

Apesar disso, os dragões não podem deixar de ter sido a melhor equipa e justa vencedora do jogo e da qualificação para a “final four” de uma competição da qual tem sido o mais assíduo cliente, desde a sua criação.

Jogando também em casa, tal como o Benfica, os portistas só na segunda parte do desafio com a equipa da capital do móvel exibiram superioridade indiscutível, tendo por isso deixado uma imagem bem diferente, para melhor, daquela que exibiram no jogo com a mesma equipa, a contar para o campeonato da Liga.

Sporting, FC Porto e Benfica aguardam agora pelo quarto parceiro que sairá do embate de logo à noite entre o Sporting de Braga e o Estoril Praia.