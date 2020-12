Morte no SEF: Para além da violência, "choca pensar que possa ser prática corrente"

"Aquilo que choca neste caso, para além da violência, é pensar ou supor que isto possa ser pratica corrente". A Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM) admite que através do que se vai conhecendo do caso da morte de Ihor Homenyuk no aeroporto de Lisboa, à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), "infelizmente existe o perigo" de estarmos perante uma situação com algum significado.

Em entrevista à Renascença, a diretora nacional da OCPM, Eugénia Quaresma, alerta para a delicadeza deste caso e considera preocupante neste processo o facto de "tudo ter levado demasiado tempo" e "só se ter começado a mexer quando a comunicação social o trouxe a público".

"Apercebi-me ao ler vários documentos de que demoraram demasiado tempo e houve aqui uma falta de transparência", sublinha a diretora da Obra Católica das Migrações.

Quanto à atuação do Governo, Eugénia Quaresma afirma que "parece que as coisas não estão a ser conduzidas da melhor maneira" e que "todas as medidas só foram tomadas quando a classe política se começou a agitar e a pressionar".

A responsável sustenta que "deveria fazer parte do processo normal, o reconhecimento de que houve uma falha, e que se começou a atuar sobre essa falha com contacto com a família e havendo, como parece que há o direito à indemnização, indemnizar".

Pandmeia colocou a nu deficiências estruturais ao nível do acolhimento de migrantes

Na véspera do Dia Internacional do Migrante, a Obra Católica das Migrações apela aos "países da União Europeia que respeitem os direitos humanos e que façam cumprir as convenções internacionais", pois ainda "há países que deviam primar pelos direitos humanos e não o fazem relativamente aos migrantes e a diferentes situações". "Infelizmente há notícias que vemos, que lemos e que ouvimos e que nos chocam precisamente por isso; porque não respeitam os direitos humanos", desabafa.