Girassóis e ventiladores no dia de anos do Papa

O Papa Francisco celebra, esta quinta-feira, o seu 84º aniversário “com gratidão e simplicidade, como nos anos anteriores, na oração e com as outras pessoas com quem partilha a sua residência na Casa Santa Marta”, disse, esta manhã, a Sala de Imprensa do Vaticano.

Interrogado por alguns jornalistas sobre como seria o dia de aniversário do Santo Padre, Matteo Bruni informou que “alguns pobres, através do serviço de esmolas do Papa, enviaram-lhe girassóis, que agora enfeitam a capela e o Santíssimo Sacramento da Casa Santa Marta e nos recordam a necessidade de dirigirmos sempre a nossa vida ao Senhor, presente nos mais fracos.”

Além disso, o Santo Padre, também hoje, “enviou, para a Venezuela, quatro ventiladores, especialmente destinados a crianças com doenças pulmonares”.

O Vaticano refere, ainda, que o Papa tem distribuído, através da Esmolaria Apostólico, medicamentos e máscaras para pessoas em necessidade, nas cidades italianas de Nápoles, Bolonha e Siena.