Conselheiro da Nunciatura em Lisboa promovido para a Secretaria de Estado do Vaticano

O Papa Francisco chamou de volta ao Vaticano o seu antigo colaborador. Mons. Maurício Rueda Beltz, nomeado no verão passado para a Nunciatura de Lisboa e que durante alguns anos foi responsável pela organização das viagens papais, não aqueceu lugar em Portugal.

Pouco meses depois de chegar, o sacerdote diplomata colombiano passa a desempenhar o cargo de subsecretário da "Secção para o Pessoal de serviço diplomático da Santa Sé".

A Terceira Secção da Secretaria de Estado, onde se insere este cargo, trata exclusivamente dos assuntos relativos aos que trabalham no serviço diplomático da Santa Sé ou que se preparam para entrar nele, e foi criada, no âmbito da reforma da Cúria, para mostrar a atenção e a proximidade do Papa e dos superiores da Secretaria de Estado ao pessoal diplomático.

Mons. Mauricio Rueda Beltz que, durante quatro anos (entre 2016 e 2020) foi responsável pela organização das viagens internacionais do Papa, desempenhava até hoje as funções de conselheiro da Nunciatura em Portugal.

Com 50 anos e de origem colombiana, Mons. Rueda já serviu nas nunciaturas da Guiné, Chile, Estados Unidos e Jordânia antes de chegar à Secretaria de Estado.