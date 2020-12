Celebrar o Natal em ano de pandemia “é confiar-se nas mãos de Deus"

Num ano particularmente difícil, marcado por circunstâncias particulares, em consequência da pandemia por Covid-19, o reitor do Santuário de Fátima fala de um Deus “que se identifica com a nossa condição frágil, que vem assumir a nossa própria fragilidade, de tal modo que o nosso sofrimento não é estranho a Deus, que as nossas angústias não são estranhas a Deus, que as nossas preocupações não deixam Deus indiferente”.

O Santuário de Fátima vai assegurar as celebrações de Natal e Ano Novo, respeitando todas as regras de segurança previstas, nomeadamente a necessidade de preservar o distanciamento físico entre peregrinos e o uso obrigatório da máscara em todos os espaços do Santuário.

No dia 24 de dezembro, terá lugar a missa do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo na Basílica da Santíssima Trindade, às 23h00. A 25 de dezembro, Solenidade do Natal do Senhor, missa pelas 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade. Estas celebrações podem ser acompanhadas em direto nos canais digitais do Santuário de Fátima, inclusive no Meo Kanal 707070. A osculação do Menino, este ano será substituída por um gesto com uma vénia devido à situação de pandemia por Covid-19.

O Santuário adotou um conjunto de regras de segurança, no combate à pandemia:

Uso obrigatório de máscara nos espaços fechados e durante as celebrações na Basílica da Santíssima Trindade e na Capelinha das Aparições

Uso de solução desinfetante disponível à entrada dos diferentes espaços

Sinalização dos percursos dentro dos espaços celebrativos com zonas de entrada e de saída distintas e devidamente assinaladas

Equipas de acolhedores e painéis informativos sobre os procedimentos a adotar

A agenda completa está disponível no site oficial em www.fatima.pt.