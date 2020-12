João Mário renova contrato com o FC Porto até 2025

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com João Mário até 2025.



O extremo de 20 anos, que se estreou na equipa principal no ano passado, representa o FC Porto desde 2009, e leva já sete partidas esta temporada, ainda sem se estrear a marcar.

Em declarações aos meios oficiais do clube, João Mário realça a felicidade por renovar contrato e agradece ao presidente e a Sérgio Conceição.

"É um dia muito feliz para mim. Renovo com o clube do meu coração e que sempre me apoiou em tudo, a minha casa desde sempre. É claro que estou muito feliz por isso, tenho de agradecer ao presidente e ao mister Sérgio Conceição pela oportunidade que me têm dado. Desde a chegada à equipa principal que tudo tem sido muito especial para mim e agora ver o meu trabalho reconhecido pelo clube é muito bom, estou muito feliz, afirma.