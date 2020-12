FC Porto. Pepe falha Supertaça

Pepe vai falhar o FC Porto-Benfica da Supertaça, jogo marcado para a próxima semana. A convicção é de Domingos Gomes, responsável pelo departamento médico dos dragões entre 1976 e 1999.

O central internacional português lesionou-se frente ao Paços de Ferreira, a contar para a Taça da Liga. Na sequência de um pontapé de canto, chocou com Toni Martinez, tendo feito uma fratura na face.



O FC Porto anunciou que Pepe foi transportado de imediato até uma unidade hospitalar no Porto, onde tem operação marcada para esta quinta-feira. Em entrevista a Bola Branca, Domingos Gomes aponta para uma paragem a rondar um mês, o que deixará o defesa fora do encontro de quarta-feira com o Benfica, a contar para a Supertaça.

"Serão entre 15 dias e um mês, talvez um mês e meio. Mas até daqui a um mês ele deverá voltar a jogar outra vez", aponta o médico.

Domingos Gomes considera, portanto, que a presença de Pepe na Supertaça "é uma situação perfeitamente posta de parte".

O defesa central, de 37 anos, não atuava desde o passado dia 27 de outubro e, na quarta-feira, voltou aos relvados para assumir a titularidade. Um jogo que o FC Porto venceu por 2-1, garantindo o apuramento para a "final four" da Taça da Liga.