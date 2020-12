Parlamento aprova estado de emergência até 7 de janeiro

Veja também:

A renovação do estado de emergência até 7 de janeiro, por causa da pandemia de Covid-19, foi aprovada esta quinta-feira na Assembleia da República.

A medida passou no Parlamento com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

CDS, Bloco de Esquerda e PAN abstiveram-se, enquanto PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.



Este é o sétimo estado de emergência desde o início da pandemia.

Entra em vigor às 00h00 de dia 24 de dezembro e vai estar em vigor durante um período de duas semanas.

O crime de desobediência está previsto nesta renovação da medida de exceção para tentar travar a pandemia de Covid-19.