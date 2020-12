Cabrita: "O que se passou com o diretor nacional da PSP não pode obviamente repetir-se"

Leia também:

Eduardo Cabrita diz que "o que havia a esclarecer" foi esclarecido com o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de no passado fim de semana Magina da Silva ter adiantado aos jornalistas, após uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, que estaria em curso uma reestruturação das forças de segurança que passaria pela fusão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da PSP.

Em entrevista na "Hora da Verdade" da Renascença e do "Público", o ministro da Administração Interna diz ainda que está totalmente de acordo com sugestões do Presidente da República para reforma do SEF.

Durante este processo nunca lhe passou pela cabeça pedir a demissão?

O único dia em que essa questão se poderia colocar teria sido no dia 30 de março. Mas acha que teria sentido eu, coordenador da resposta do estado de emergência, abandonar o combate? O meu compromisso com os Direitos Humanos é de sempre. Queria destacar aqui o papel da I Comissão da Assembleia da República. Nós tendemos a desvalorizar as instituições.

Eu falei sobre este tema três vezes na Assembleia da República. No dia 8 de abril, no dia 5 de maio, no dia 16 de junho. Com o impacto que teve, isso não depende de mim. Com muito menos impacto do que a audição desta terça-feira, falei três vezes na Assembleia da República sobre este tema. Uma por iniciativa dos deputados, duas por iniciativa minha.

O meu compromisso foi aquele que anunciei a 30 de março: total compromisso relativamente a algo que é gravíssimo, que é a negação daquilo que é o papel de Portugal, do SEF, tal como foi realçado a 10 de junho pelo cardeal Tolentino de Mendonça, pela forma como regularizou extraordinariamente migrantes no contexto de pandemia. Fomos o único país a fazê-lo com esta dimensão. Há mais de 200 mil cidadãos estrangeiros que beneficiaram do acesso à saúde, à segurança social, a uma conta bancária, dessa decisão tomada por iniciativa do SEF.