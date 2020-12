Brexit. Paulo Rangel denuncia "situação caótica" nos consulados portugueses

A poucos dias da saída efetiva do Reino Unido da União Europeia, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel diz ter recebido queixas de muitos portugueses, sem resposta dos consulados portugueses para fazer o seu registo.

O comentador do programa Casa Comum, da Renascença, cita testemunhos recolhidos esta semana junto de um grupo de portugueses que vivem no Reino Unido, intitulado Lusos Scotland, o qual organizou uma conferência online que contou com a presença de Paulo Rangel e do deputado socialista Pedro Silva Pereira.

O social-democrata não tem dúvidas que, neste ponto, Portugal preparou mal o Brexit e diz-se muito preocupado com a falta de resposta das estruturas consulares portuguesas no Reino Unido. Rangel considera que a situação é "caótica" nas estruturas consulares portuguesas.

"A quantidade de cidadãos portugueses que não têm ainda a sua situação regularizada para o que se vai passar a partir de 1 de janeiro, mesmo que haja acordo, é absolutamente brutal. O que ouvimos ali é realmente assustador sobre a impossibilidade e incapacidade total de marcarem uma hora sequer para irem aos consulados portugueses que estão completamente sem capacidade de resposta", denuncia o eurodeputado social-democrata na Renascença.