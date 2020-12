"A senhora diretora do SEF podia ter cessado funções na altura? Obviamente que podia"

Leia também:

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal "Público", ministro da Administração Interna explica contornos do caso da morte de Ihor Homeniuk à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, em março deste ano, e comenta repercussões do caso, incluindo plano de reestruturação das forças de segurança.

Porque é que no caso da morte do cidadão ucraniano no aeroporto não reconheceu erros de avaliação ou tempos de reação? Por exemplo: o tempo que a diretora do SEF se manteve no cargo e o tempo que demorou a decidir uma indemnização à família da vítima ou mesmo um contacto directo com a família? Se o tempo voltasse para trás, o que é que faria de diferente?

O que me parece importante é o reconhecimento que foi feito num tempo muito especial, em pleno estado de emergência. Usei a expressão “murro no estômago” e tive uma reação imediata. Quando aquilo que era uma declaração de morte natural, aliás, com base numa declaração médica, vem a verificar-se através do relatório da autópsia -- que só foi comunicado ao DIAP a 29 de março -- que não era assim. Isso determinou toda a diferença.

Houve cinco detenções, que são competência da Polícia Judiciária. No que é competência do Ministério da Administração Interna (MAI) houve abertura do inquérito da IGAI e cinco processos disciplinares imediatos.