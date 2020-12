Quim Barreiros tem covid-19

Veja também:

O músico Quim Barreiros está infetado com covid-19. A notícia foi confirmada esta quinta-feira pelo cantor ao "Jornal de Notícias".

Quim Barreiros, de 73 anos, diz que se sente bem de saúde.

O autor de músicas populares como "A Cabritinha" ou "A Garagem da vizinha" adianta que já está a terminar o período de quarentena.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, estão confirmadas 5.815 mortes e mais de 358 mil casos do novo coronavírus desde a chegada da pandemia a Portugal, no início de março.