Proteção Civil. Nomeados novos comandantes ainda sem concurso

Ainda sem ter lançado os concursos para a contratação dos futuros comandantes regionais da Proteção Civil, o Ministério das Administração Interna empossa esta quarta-feira cinco comandantes, para já, em regime de substituição.

Os escolhidos são cinco atuais comandantes distritais, que assim se vêm provisoriamente promovidos.

No Comando Regional do Norte, que irá ficar instalado em Vila Real, fica o tenente-coronel Carlos Alves - até aqui era o comandante da Proteção Civil do Porto.

No Comando Regional do Centro, instalado em Viseu, fica António Ribeiro, que estava a liderar o distrito de Aveiro.

Para o Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que irá funcionar em Almeirim, foi nomeado Elísio Oliveira. Até agora, estava a comandar o distrito de Setúbal.

No Comando Regional do Alentejo, com instalações em Évora, fica Jose Ribeiro que já era o comandante daquele distrito alentejano.

Por último, para o Comando Regional do Algarve, foi escolhido Vitor Vaz Pinto, que há muitos anos lidera a Proteção Civil no distrito de Faro.

A figura de Comandante Regional foi criada pela Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil há já mais de um ano e meio, mas só agora vai ganhando forma na sua estrutura operacional.