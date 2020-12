Menos internados, mais 87 mortes e 4.320 casos de Covid-19 em Portugal

Desde a chegada da pandemia, no início de março, estão confirmados 5.902 óbitos e mais de 362 mil casos do novo coronavírus.

Portugal regista esta quinta-feira uma redução do número de internados, mas há mais 87 mortes e 4.320 casos de Covid-19, avança o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O novo balanço dá conta de uma subida de 924 casos ativos de Covid-19 em Portugal. Atualmente, 69.686 pessoas estão infetadas com a doença.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 3.309 pessoas e há mais 2.161 em contactos de vigilância, por estarem infetadas ou em isolamento.

A região Norte continua a ser o epicentro da doença em Portugal. Esta quinta-feira regista mais 40 mortes e 1.992 casos.

Lisboa e Vale do Tejo regista 28 óbitos e 1.288 infeções e a região Centro 15 mortes e mais 731 casos.

O Alentejo contabiliza esta quinta-feira mais três mortes e 169 casos, o Algarve 73 casos, Açores 32 casos e Madeira uma morte e 35 casos.

A vacinação contra a Covid-19 em Portugal começa entre 27 e 29 de dezembro, anunciou esta quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação.



Os profissionais de saúde serão os primeiros a receber a nova vacina para o coronavírus nos dias iniciais do processo. Depois, será a vez dos outros grupos de risco prioritários, como os residentes em lares de idosos.



A reunião de trabalho desta quinta-feira, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, não contou com a presença física do primeiro-ministro. António Costa participou por videoconferência, porque está em isolamento profilático.

António Costa esteve reunido na quarta-feira com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que está infetado com Covid-19. O primeiro-ministro português já realizou o teste e diz que não apresenta sintomas da doença.