Madeira regista 18 novos casos e tem um total de 307 situações ativas

A direção de Saúde da Madeira registou esta quinta-feira na região 18 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 307 situações ativas, das quais 72 são importados e 235 são de transmissão local.

“Hoje há 18 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 1.130 casos confirmados de Covid-19” no território do arquipélago, informa o boletim epidemiológico.

Sobre os novos casos, esta autoridade regional acrescenta que cinco são importados (quatro provenientes do Reino Unido e um da Polónia), existindo outros 13 de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

No que diz respeito aos casos confirmados, sublinha que “há a assinalar cinco casos na área da saúde”, sendo quatro doentes que estavam hospitalizados e um profissional de saúde, que foram “identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar efetuado no Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM).

Ainda menciona que, nestas situações, “a investigação epidemiológica continua em curso”.

As mais de três centenas de pessoas com situação ativa estão a cumprir isolamento, encontrando-se 35 numa unidade hoteleira, 253 em alojamento próprio e 19 pessoas encontram-se internadas, enfatiza.

Ainda sobre os doentes internados, destaca que 18 estão na Unidade Polivalente e um na de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 no hospital do Funchal.

Outro aspeto apontando no boletim é que, dos casos ativos, 263 são cidadãos residentes no território da região e 44 são não-residentes.

Além destes casos ativos, a direção regional indica que existem outras “129 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM”.

“Até hoje (17 de dezembro), foram contabilizadas na RAM 2.590 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, indica.

No mesmo documento, pode ler-se que hoje estão identificados mais 32 casos recuperados, contabilizando a região um total de 816 doentes curados, registando o arquipélago sete óbitos associados à Covid-19, todos pessoas com mais de 80 anos.

A autoridade regional menciona também que a Linha SRS24 recebeu nas últimas 24 horas mais 231 chamadas, totalizando 21.413 contactos.

Sobre a vigilância ativa de contados de casos positivos realça que estão a ser acompanhadas 1.986 pessoas pelas autoridades dos vários concelhos.

Quanto à vigilância de viajantes, estão abrangidas 12.103 pessoas, através da aplicação MadeiraSafe.

No tocante à realização de testes de despiste realizados na região, enuncia que, na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos, “há a reportar um total cumulativo de 122.036 colheitas até às 18h30 de hoje”.

No laboratório do SESARAM foram processadas 201.117.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.649.927 mortos resultantes de mais de 74,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.902 pessoas dos 362.616 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.