Há 30 concelhos com risco extremo de Covid-19. Consulte a lista

O número de concelhos com nível de risco extremo de contágio de Covid-19 diminuiu desde o dia 5 de dezembro, quando foram anunciadas as mais recentes medidas de restrição por causa da pandemia.

Na altura a lista apresentava 35 concelhos, mas o número da lista divulgada esta quinta-feira pelo Governo é 30.

Já o número de concelhos com risco elevado aumentou marginalmente, de 78 para 79.

A nova lista foi divulgada no seguimento da reunião do Conselho de Ministros, que determinou que o Governo não vai decretar novas restrições para o Natal, mas que haverá recolher obrigatório a patir das 23h no dia 31 de dezembro e a partir das 13h nos dias 1, 2 e 3.

Consulte aqui a lista dos concelhos, por nível de risco.