🔴 Em direto: António Costa . "Natal sem restrições", mas "temos que cortar completamente celebrações do Ano Novo"

O Governo voltou atrás em relação ao que tinha dito há duas semanas e decidiu proibir todos os festejos de Ano Novo.

António Costa disse, esta quinta-feira, que embora não haja novas restrições para o Natal, haverá recolher obrigatório a partir das 23h de dia 31 de dezembro, e a partir das 13h nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

O anúncio foi feito após a reunião do Conselho de Ministros que decidiu as normas a aplicar no novo estado de emergência que vigora até 7 de janeiro.

Quanto ao Natal, não há novidades e as famílias são livres de se encontrarem, mas o Governo fez várias advertências, com Costa a pedir que as pessoas tenham o maior cuidado e que, nos dias depois do Natal, dupliquem os esforços de confinamento, para evitar a multiplicação exponencial dos riscos que naturalmente advêm dos encontros natalícios.

"Cada um de nós é um risco e o risco é tanto maior quantos mais formos e o menos protegidos estivermos", disse Costa, pedindo que as pessoas passem o menos tempo possível em espaços fechados e sem máscara.

"Temos de celebrar o natal, sim, mas com todo o cuidado", disse ainda o primeiro-ministro, acrescentando o desejo de que o Natal seja "um tempo de partilha de afetos, mas não de vírus".

O Conselho de Ministros iniciou uma reunião, pelas 15h00, no Palácio da Ajuda, no dia em que o Parlamento aprovou a renovação da emergência por causa da pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, a 5 de dezembro, um abrandamento das restrições para o Natal e Ano Novo, nomeadamente a possibilidade de circulação entre concelhos entre os dias 23 e 26 de dezembro, entre outras, mas voltou atrás no que diz respeito ao Ano Novo.



António Costa ressalvou na altura que não hesitaria em “puxar o travão de emergência” caso a pandemia se agravasse em Portugal.

O primeiro-ministro prometeu uma reavaliação das medidas para sexta-feira, 18 de dezembro, mas as novidades acabaram por ser anunciadas esta quinta-feira.