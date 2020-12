Burlas na Internet dispararam durante a pandemia

É um fenómeno a nível global, muitas das fraudes e burlas online aproveitaram-se precisamente do confinamento, do teletrabalho e do comércio digital para proliferarem.

Em Portugal, só até ao início de dezembro as burlas informáticas e nas comunicações cresceram cerca de 20%, face a todo o ano de 2019. O maior aumento, de acordo com a PSP, ocorreu no âmbito da utilização da aplicação móvel MBWay. "A utilização desta tecnologia tem sido massificada", adianta subintendente Lourenço Pimentel.

Segundo dados da polícia, este tipo de burlas aumentou seis vezes desde o início do ano: passaram de menos de 500 no ano passado para mais de 3.200 este ano, num valor superior a 3 milhões de euros.