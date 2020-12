António Costa: "Natal sem restrições", mas "temos que cortar completamente celebrações do Ano Novo"

Veja também:

O Governo voltou atrás em relação ao que tinha dito há duas semanas e decidiu proibir todos os festejos de Ano Novo.

António Costa disse, esta quinta-feira, que embora não haja novas restrições para o Natal, haverá recolher obrigatório a partir das 23h00 de dia 31 de dezembro, e a partir das 13h00 nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

"Sobre a noite de Passagem de Ano e as medidas para os dias 1, 2 e 3, estas vão ser aplicadas em todo o país e em todos os concelhos", esclareceu o primeiro-ministro.

Costa explicou a decisão, em primeiro lugar, com o facto de ser uma altura em que "vai haver muita circulação entre os concelhos" e, em segundo lugar, "pela natureza dos festejos de Ano Novo", pelo que, segundo o chefe do Executivo, "esta medida só será eficaz quando aplicada por igual em todo o país".

"Celebremos o Ano Novo cada um em sua casa, com a sua família e adiemos o grande festejo do próximo ano para mais tarde", sugeriu António Costa.





Restrições ao Natal? "No nosso país não funcionariam"

Quanto ao Natal, não há novidades e as famílias são livres de se encontrarem, mas o Governo fez várias advertências, com Costa a pedir que as pessoas tenham o maior cuidado e que, nos dias depois do Natal, dupliquem os esforços de confinamento, para evitar a multiplicação exponencial dos riscos que naturalmente advêm dos encontros natalícios.



António Costa rejeitou, contudo, impor limites aos encontros no Natal, preferindo confiar no bom senso das famílias portuguesas. "Esses limites podem funcionar noutros países, mas no nosso país não funcionariam", disse.



"Os portugueses têm demonstrado um enorme bom senso", elogiou, ainda, o primeiro-ministro, ao mesmo tempo que avisou que "é fundamental termos o menor número possível de pessoas dentro de casa e passarmos o menor tempo possível à mesa".

"Cada um de nós é um risco e o risco é tanto maior quantos mais formos e o menos protegidos estivermos", disse Costa, pedindo, ainda, que as pessoas passem o menos tempo possível em espaços fechados e sem máscara.



"Temos de celebrar o Natal, sim, mas com todo o cuidado", disse ainda o primeiro-ministro, acrescentando o desejo de que o Natal seja "um tempo de partilha de afetos, mas não de vírus".