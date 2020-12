Macron com Covid. Por onde andou o Presidente francês nos últimos dias?

17 dez, 2020 - 12:55 • Marta Grosso com agências

A cimeira europeia em Bruxelas, nos dias 10 e 11 de dezembro, motivou vários contactos entre os líderes europeus e o Presidente francês, agora infetado com o novo coronavírus. Eis a lista de eventos partilhados, começando pelos mais recentes. Dia 16 O Presidente francês encontra-se com o primeiro-ministro português, António Costa, no Palácio do Eliseu para um almoço de trabalho. Macron preside ainda a uma reunião com o executivo, em que participa a maioria dos ministros e o primeiro-ministro, Jean Castex. Dia 14 No âmbito da comemoração do 60.º aniversário da Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação Económica (OCDE), que decorreu em Paris, o Presidente francês encontrou-se com: Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel

Secretário-geral da OCDE, Angel Gurria

Dias 10-11 Conselho Europeu em Bruxelas. Dos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia, apenas dois faltaram à cimeira: os primeiro-ministros da Estónia, Jüri Ratas, e da Croácia, Andrej Plenkovic. Presentes estiveram os primeiros ministros dos seguintes países: Alemanha, Angela Merkel

Holanda, Mark Rutte

Bélgica, Alexander de Croo

Itália, Guiseppe Conte E ainda o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Dia 7 O Presidente francês encontrou-se com o seu homólogo egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, no Palácio do Eliseu.

Ursula von der Leyen não cumpre quarentena A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não irá cumprir isolamento profilático, apesar de se ter encontrado com o Presidente francês no início da semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, depois de se ter ficado a saber que Emmanuel Macron está infetado com o novo coronavírus. Von der Leyen “não pretende ficar de quarentena”, afirmou a porta-voz do executivo comunitário, explicando que a decisão segue as orientações das autoridades francesas. Pelo contrário, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu cumprir o isolamento profilático. Michel e Macron estiveram juntos na passada segunda-feira, dia 14. O presidente do Conselho Europeu “foi informado pelas autoridades francesas de que não é considerado como um contacto próximo”, mas, “por uma questão de precaução, entrará em isolamento profilático”, informa o porta-voz, Barend Leyts. Charles Michel “deslocou-se a Paris na segunda-feira para o 60.º aniversário da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] e para uma reunião com Emmanuel Macron no Eliseu”, contextualiza.