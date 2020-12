Espanha mais próxima de legalizar a eutanásia

Espanha deu esta quinta-feira mais um passo rumo à legalização da eutanásia, com a aprovação de um diploma na câmara baixa das cortes, o parlamento espanhol.

A lei, que prevê a legalização da eutanásia para pessoas com doenças graves, debilitantes e que causam sofrimento incomportável, foi aprovada com 193 votos a favor e 138 contra, após um aceso debate.

A coligação de esquerda votou a favor da lei, com o Partido Popular e o Vox a manifestar-se contra. Fora do parlamento houve uma manifestação contra a decisão, com várias pessoas a ostentar cartazes e faixas a apelidar o executivo de esquerda de “Governo da Morte”.

Caso o processo avance, Espanha poderá legalizar definitivamente a eutanásia até à primavera de 2021 e tornar-se assim o quarto país da União Europeia a fazê-lo, depois da Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Portugal tem também uma lei da eutanásia em discussão, que deve ser votada novamente em breve depois de a deputada Isabel Moreira ter concentrado as várias propostas que foram aprovadas pelo Parlamento num só diploma de consenso.