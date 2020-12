Emmanuel Macron tem Covid-19 e esteve ontem com António Costa

Veja também:

O Presidente francês está infetado com o novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira a Presidência da França. Emmanuel Macron testou positivo para a Covid-19 e esteve, na quarta-feira, com o primeiro-ministro português.

“O Presidente da República foi hoje diagnosticado com Covid-19. Este diagnóstico é feito com base no resultado do teste PCR, realizado depois da manifestação dos primeiros sintomas”, anuncia o Palácio do Eliseu.

António Costa encontrou-se com o chefe de Estado francês para um almoço de trabalho no âmbito da presidência da União Europeia, que Portugal vai assumir.

Contactado pela Renascença, o gabinete do primeiro-ministro português diz já ter sido informado da situação. António Costa vai ser testado durante esta manhã – um teste que já tinha sido marcado por causa da viagem, na sexta-feira, para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, onde se deverá encontrar com os chefes de Estado e de Governo destes países.

Se estiver infetado ou precisar de fazer quarentena, muda-se para a residência oficial.



De acordo com as autoridades de saúde, é considerado contacto de risco quando uma pessoa está com alguém infetado durante 15 minutos, em ambiente fechado, e a menos dois metros de distância.