27, 28 e 29 de dezembro. Arranca a vacinação contra à Covid-19 na UE

A 27, 28 e 29 de dezembro, a vacinação terá início em toda a União Europeia. O anúncio é feito pela presidente da Comissão Europeia, após uma informação no mesmo sentido ter sido dada pelo ministro da Saúde alemão.



"É o momento da Europa", diz Ursula von der Leyen através de uma mensagem no Twitter, acrescentando: "Protegemos os nossos cidadãos todos juntos. Somos mais fortes todos juntos."

Esta revelação é feita depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter antecipado a reunião para tomar uma decisão sobre a vacina Pfizer-BioNTech para 21 de dezembro, uma semana mais cedo que o previsto.



Entretanto, o porta-voz da Comissão Europeia esclareceu em conferência de imprensa que estas datas são indicativas.

Bruxelas já tinha anunciado que só necessita de um prazo de 48 horas a partir da decisão da EMA, e após consultas com os Estados-membros, para dar a sua luz verde à colocação da vacina no mercado.

Está previsto que no dia 26 de dezembro os laboratórios comecem a fornecer os Estados-membros das vacinas.

A presidente da Comissão Europeia já tinha manifestado a intenção de iniciar "tão cedo quanto possível" uma campanha de vacinação e que esta arrancasse em simultâneo nos 27 Estados-membros, para assegurar a erradicação do "vírus horrível" e assegurar uma imunidade de grupo à escala da UE.



"Na Alemanha vamos começar, se a aprovação vier dentro do previsto, no dia 27 de dezembro. Os outros países da UE querem começar a partir de 27 de dezembro", disse a ministro Jens Spahn, antes de uma reunião com a Chanceler Angela Merkel e os executivos da farmacêutica BioNTech, que co-produzem a vacina com a Pfizer.