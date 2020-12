Sorteio da "final four" da Taça da Liga na segunda-feira

O sorteio dos jogos das meias-finais da "final four" da Taça da Liga, que decorre em Leiria, vai realizar-se na segunda-feira

Numa edição da prova profundamente alterada no formato devido à pandemia da covid-19 e apenas com a participação de oito equipas, ficou para mais tarde o sorteio da "final four", que fica habitualmente realizado no sorteio da fase de grupos, que depois prevê o emparelhamento dos grupos para as meias-finais.

FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga garantiram a qualificação e ainda lutam pelo troféu. Os jogos das meias-finais finais estão marcados para 19 e 20 de janeiro de 2021.