Conheça as equipas de arbitragem para os jogos da 10ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já nomeou as equipas de arbitragem para os jogos da 10ª jornada da I Liga, até domingo.

No sábado, o Sporting-Farense terá arbitragem de André Narciso, árbitro de 37 anos da AF Setúbal, que será auxiliado por Paulo Brás e Marco Vieira, com Hugo Silva como quarto árbitro. Bruno Esteves desempenhará a função de videoárbitro.

Já no domingo, Nuno Almeida apita o Gil Vicente-Benfica, com ajuda dos assistentes André Campos e Rui Cidade. Marcos Brazão é o quarto árbitro. António Nobre será o VAR. Mais tarde, o FC Porto-Nacional terá Manuel Oliveira no apito, assistido por Tiago Leandro e Tiago Mota, e Fábio Melo como quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Bruno Esteves é o VAR.

Hugo Miguel estará no Portimonense-Famalicão, Fábio Veríssimo apita o Marítimo-Belenenses, o Tondela-Moreirense é apitado por Manuel Mota e Tiago Martins ajuiza o Paços de Ferreira-Boavista. Os jogos Santa Clara-Vitória de Guimarães e Braga-Rio Ave ainda não têm árbitro definido.



As equipas de arbitragem completas

Portimonense SC-FC Famalicão

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Rui Cidade

Marítimo M.-Belenenses SAD

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

CD Tondela-Moreirense FC

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

Sporting CP-SC Farense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Luzia

Gil Vicente FC-SL Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Rui Cidade

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Felisberto

FC Paços de Ferreira-Boavista FC

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

FC Porto-CD Nacional

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Luzia