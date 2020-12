Carlos Carvalhal: "Melhor só na feira de Espinho"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, afirma que está muito satisfeito com o rendimento da equipa esta época, que está ainda na luta por todos os objetivos da temporada.

"Estou muito satisfeito com a equipa, muito satisfeito com os jogadores. Estamos bem posicionados no campeonato, seguimos em frente na Taça de Portugal, fizemos um percurso brilhante na Liga Europa e nesta competição vamos à final-four. Melhor só na feira de Espinho", afirmou, em conferência de imprensa.

O Braga carimbou presença na "final four" da Taça da Liga com uma vitória por 3-1 contra o Estoril, líder da II Liga, mas Carvalhal ainda não pensa na "final four".

"Neste momento o mais importante é preparar o jogo com o Rio Ave, não podemos perder o foco do próximo jogo, depois temos tempo para abordar esse. O importante é o próximo jogo e ir para casa fazer umas compotazinhas para dar aos vizinhos agora no Natal", diz, em tom de brincadeira.

O técnico deixa elogios à equipa do Estoril e fala de uma boa réplica da sua equipa.

"Foram bravos contra uma equipa bem organizada. Preparámos bem o jogo. Sabíamos que o Estoril constrói muito bem a partir de trás, não permitimos muito isso, fizemos uma boa pressão na frente. De uma assentada tivemos três oportunidades para marcar, não conseguimos, terminámos a primeira parte a vencer 1-0. Acho que o Braga é um justo vencedor contra um adversário muito valioso", termina.