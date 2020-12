Bruno Pinheiro vence prémio Vítor Oliveira da II Liga

Bruno Pinheiro foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira, referente ao treinador do mês da II Liga, referente ao mês de novembro.

O treinador do Estoril Praia foi o mais votado com 27% dos votos por parte dos colegas de profissão. O técnico de 44 anos, atual líder da prova, conduziu o Estoril Praia à conquista de sete dos nove pontos possíveis, no período em questão.

Bruno Pinheiro superou a concorrência de Fernando Alexandre, da Académica, com 22%, e de João Tralhão, do Vilafranquense, com 18%.



Esta é a primeira edição da nova designação do prémio. Homenagem ao treinador Vítor Oliveira, que morreu em novembro, aos 67 anos.