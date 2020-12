Bruno Pinheiro reconhe justiça na eliminação. "O Braga é um grande em tudo"

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, reconhece justiça na eliminação da Taça da Liga contra o Sporting de Braga, por 3-1, e elogia a capacidade do clube minhoto.

"Sabemos que existe diferença de valores entre as as equipas. No entanto, sempre acreditamos que é possível ganhar em todos os jogos quando interpretamos bem o jogo. E este foi o caso, acreditámos que era possível dar a volta ao jogo, mas a realidade é que o Braga é um grande em tudo, na sua estrutura, nos jogadores, e isso fez a diferença. Foram superiores", afirmou, depois do jogo.

O técnico que foi eleito esta quinta-feira o melhor do mês da II Liga fala num jogo "muito interessante" da sua equipa, e diz que o jogo ficou decidido nas fortes transições ofensivas do Braga.

"Em termos de saída de bola nem estivemos mal. Conseguimos fazer um jogo muito interessante, mas infelizmente o Braga foi superior nas transições ofensivas. Faltou-nos a capacidade de travar essas saídas e fez toda a diferença no jogo", termina.