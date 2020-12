Roma vence e regressa a lugar de Liga dos Campeões

A Roma recebeu e venceu o Torino, por 3-1, e aproveitou o deslize do Nápoles para regressar a um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões.

O Torino começou o jogo com uma expulsão na sua equipa. Singo viu o segundo cartão amarelo aos 14 minutos e foi expulsdo. Mkhitaryan, aos 27 minutos, e Veretout, aos 43, colocaram a Roma em vantagem no marcador.

Lorenzo Pellegrini, aos 68, fez o terceiro para a formação orientada pelo português Paulo Fonseca. Andrea Belotti fez o golo de honra para o Torino, aos 73 minutos.

A Roma aproveitou o deslize do Nápoles, que perdeu contra o Inter de Milão, e subiu ao quarto lugar da tabela, com 24 pontos, os mesmos que a Juventus, e a quatro do líder AC Milan.