Manchester United vence e afunda ainda mais o Sheffield United

O Manchester United foi até Sheffield vencer o Sheffield United, por 3-2, em jogo da 13ª jornada da Premier League.

O jogo começou melhor para a equipa da casa, que abriu o marcador por McGoldrick, aos 5 minutos, mas os "red devils" viraram o resultado ainda no primeiro tempo, Rashford, aos 26 minutos, e Anthony Martial, aos 33 minutos de jogo.

Rashford bisou no arranque da segunda parte, aos 51 minutos de jogo. McGoldrick ainda bisou, aos 87 minutos, mas não evitou a derrota. Bruno Fernandes foi titular na equipa de Solskjaer e saiu aois 80 minutos, substituído por van de Beek.

O Manchester United soma agora 23 pontos e sobe aos sexto lugar, com os mesmos pontos do que o Everton, que é quinto. O Sheffield United continua a ter uma temporada para esquecer, com apenas um empate em 13 jogos disputados no campeonato, afundado no último lugar.