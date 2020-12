A luso-inglesa Lucy Bronze foi eleita pela FIFA como a melhor jogadora do ano, ao vencer o prémio "The Best".

A defesa de 29 anos é filha de um português e chegou a ser convidada pela Federação Portuguesa de Futebol para representar a seleção nacional, mas optou por representar Inglaterra.

Bronze venceu a Liga dos Campeões ao serviço do Lyon na última temporada, antes de regressar a Inglaterra no verão para assinar pelo Manchester City.