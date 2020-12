Lewandowski bate Ronaldo e Messi e vence o The Best

Robert Lewandowski foi eleito, esta quinta-feira, o melhor jogador da temporada pela FIFA, ao vencer o prémio The Best.

O internacional polaco ultrapassou a concorrência de Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona.

O avançado polaco de 32 anos foi a grande figura do Bayern de Munique na última época ao apontar 55 golos em 47 jogos disputados. O Bayern de Munique venceu cinco troféus: Liga dos Campeões, Bundesliga, Taça, Supertaça alemã e Supertaça europeia.

Ronaldo, que integrou o onze do ano, procurava o terceiro prémio The Best, depois de vencer as duas primeiras edições, em 2016 e 2017, além de ter vencido a Bola de Ouro nesses anos e em 2008, 2013 e 2015. As duas vitórias garantem-lhe o estatuto de jogador que mais vezes venceu o The Best.

Por seu lado, apesar de só ter um The Best, Lionel Messi tem mais Bolas de Ouro que qualquer outro jogador da história: são seis, conquistadas em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Porém, os dois grandes futebolistas da última década têm, esta quinta-feira, rival à altura. Lewandowski é considerado o favorito a arrecadar o troféu, depois de ter vencido a Liga dos Campeões, a Bundesliga e a Taça da Alemanha com o Bayern de Munique.

Esta época, não há Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo.