Hans-Dieter Flick e Jurgen Klopp somaram os mesmos 24 votos no prémio de melhor treinador do ano atribuído pela FIFA, na gala "The Best".

A FIFA teve de recorrer ao regulamento do prémio para decidir quem recebia o galardão, sendo que caiu para o treinador do Liverpool, que recebeu mais votos dos selecionadores nacionais.

Marcelo Bielsa foi o terceiro treinador mais votado com 11 pontos, seguido de Zinedine Zidane com 9, e Julen Lopetegui, com 4 pontos.