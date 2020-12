Grandes contra bascos nas meias-finais da Supertaça de Espanha

O sorteio da Supertaça de Espanha, realizado esta quinta-feira, ditou duelos entre gigantes e bascos.

A 13 de janeiro de 2021, a Real Sociedad, atual líder do campeonato espanhol, defrontará o Barcelona, em Córdoba. No dia seguinte, o Real Madrid medirá forças com o Athletic de Bilbau, em Málaga.

A final joga-se no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, a 17 de janeiro.

A "final four" da Supertaça de Espanha conta com o campeão e o vice-campeão da Liga, Real Madrid e Barcelona, respetivamente, e os dois finalistas da Taça do Rei, Real Sociedad e Athletic Bilbau.

O vencedor da Taça do Rei ainda não é conhecido. A inédita final entre os dois rivais bascos, adiada devido à pandemia da Covid-19, está marcada para 4 de abril de 2021, também em Sevilha.